Минск, 23 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Белорусский фонд мира призвал Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации расследовать факты о возможных преступлениях военнослужащих Польши против мигрантов, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Госпогранкомитет Белоруссии 17 декабря сообщил о дезертирстве польского военнослужащего Эмиля Чечко. В интервью белорусским СМИ Чечко заявил, что убивал людей и был свидетелем массовых убийств нелегальных мигрантов, прибывавших из Белоруссии.

В Белорусском фонде мира отметили, что в то время как в отношении республики создаются специальные комиссии и назначаются спецдокладчики, в данной ситуации отсутствуют какие-либо активные действия со стороны компетентных международных институтов.

«Мы призываем, ООН, ОБСЕ, Human Right Watch и другие организации к созданию специальной комиссии и проведению беспристрастного расследования», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что людей из незаконно пересекавших белорусско-польскую границу групп мигрантов на территории Польши убивали «специальные подготовленные люди в системе спецслужб», и они же убивали польских граждан.

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