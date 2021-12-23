Сакраменто, США, , 10:45 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:89.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Тайрис Халибёртон, на счету которого 22 очка. В составе «Клипперс» защитник Эрик Бледсо набрал 19 очков.

«Клипперс» одержали 17-ю победу в 32 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» потерпел 20-е поражение в 33 играх и идёт на 25-м месте.

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