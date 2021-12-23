Вильнюс, 23 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. С призывом игнорировать предложения России по гарантиям безопасности обратился к НАТО министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил об этом 23 декабря в интервью британской газете The Times.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

«Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией… Единственные переговоры, которые мы хотим наблюдать, это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и доходит до Эстонии», — сказал он.

Кроме этого, глава литовского МИД призвал к укреплению сил альянса в регионе и к оказанию Украине военной помощи.

Также Ландсбергис уточнил, что он уверен в том, что Россия якобы намеревается «напасть» на Украину в течение ближайшего времени, что, как он считает, может способствовать изменению ситуации в области безопасности во всем регионе.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.