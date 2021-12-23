Страсбург, Франция, , 09:15 — REGNUM Международная организация EuroScience, штаб-квартира которой находится в Страсбурге, приняла решение, что научной столицей Европы в 2024 году будет признан польский город Катовице. Об этом передает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находясь 22 декабря с визитом в этом городе, поздравил Катовице с присуждением статуса научной столицы.

«Наука изменяет нашу жизнь в ускоренном порядке. Мы знаем насколько глубокой промышленной, постиндустриальной и технологической трансформации подвергаются Верхняя Силезия и Катовице», — заявил Моравецкий во время встречи с руководством города.