Луганск, 23 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. На неформальном заседании Совета Безопасности ООН было заслушано видеообращение к организации 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, чьи данные ранее опубликовал сайт «Миротворец».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

"Уже не первый день длится история с сайтом «Миротворец». Поэтому я написала в постпредство России в ООН с просьбой записать видеообращение для неформального заседания Совета Безопасности», — сказала Савенкова.

Девочка пожаловалась, что подверглась травле со стороны сайта и украинских СМИ после того, как оказалась в списке лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Напомним, Фаина Савенкова попала в списки «Миротворца» как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности Украины. Ребенок был включен в базу, составленную украинскими нацистами, которые увидели в действиях Савенковой «распространение фейков и собственных домыслов» в обращении, которая она направила в ООН с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.

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