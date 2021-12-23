Москва, 23 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) не видит рисков в том, чтобы сохранить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для поступающих в вузы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Government.ru Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

В интервью ТАСС он сообщил, что в 2021 году Рособрнадзор уже частично отменял обязательную сдачу ЕГЭ в рамках постановления правительства, и «ничего трагичного не произошло».

«Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение», — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора напомнил, что выпускники школ, которые не планировали поступать в вузы, сдавали в 2021 году только экзамены по русскому языку и математике. Сегодня на них приходится примерно 10% молодых людей, или около 60 тыс. человек.

Ранее Анзор Музаев сообщал, что возможной альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении выпускников школ в высшие учебные заведения может стать их портфолио.