Киев, 23 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Украинская сторона в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе отказалась возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в период январских праздников. Об этом 23 декабря сообщила журналистам полномочный представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах Наталья Никонорова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По её словам, инициатива была отвергнута без обсуждения и аргументации несмотря на то, что донецкая сторона предлагала разрешить перемещение граждан при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий.

«Украинская сторона буквально сразу же, даже без обсуждения и уточнения подробностей, ответила на это предложение отказом», — сказала Никонорова.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, ТКГ вечером 22 декабря достигла договорённости о полном соблюдении режима прекращения огня, однако инициативы республик Донбасса, направленные на улучшение ситуации, были проигнорированы.