Москва, 23 декабря, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 7−12 градусов ожидается в ряде регионов России. Об этом 23 декабря сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Pixabay.com Снегопад

В Вологодской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе 23−25 декабря ожидается аномально холодная погода, с температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−12 градусов. Такая же аномально холодная погода прогнозируется 23−24 декабря в Орловской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.

В Ленинградской Новгородской и Калининградской областях 23 и 24 декабря ожидается сильный снегопад, метель, скорость ветра будет составлять до 20 м/сек. В Краснодарском крае, в городе-курорте Сочи ожидается сильный снегопад и мокрый снег, с налипанием снега на деревья и линии электропередачи, ветер скоростью до 20 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеоролог рассказал об ослаблении морозов в Москве до −7…−11 градусов.