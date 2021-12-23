Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп отказался от помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за неоднозначности их дел. Об этом политик заявил 22 декабря в интервью Кэндис Оуэнс на портале The Daily Wire.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о его решениях в период президентского срока. По словам Трампа, в одном из случаев была совершена шпионская сделка, а в другом — расследование о коррупции. Политик подчеркнул, что опирался на мнения людей по-разному относившихся к процессам со Сноуденом и Ассанжем.

Республиканец отметил, что решил не вмешиваться в эти дела и оставить их рассмотрение судебных органов. Вместе с тем Трамп признался, что один из случаев вызвал у него «более сильные чувства».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Дональд Трамп заявил, что собирается провести пресс-конференцию 6 января 2022 года — в годовщину штурма Капитолия.

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