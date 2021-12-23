Красноярск, , 05:54 — REGNUM На сегодняшний день в Красноярском крае новый штамм коронавируса «Омикрон» не выявлен. Об этом 23 декабря в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«В целях оперативного реагирования на случай выявления данного штамма правительством края проведена необходимая организационная работа», — отметил Горяев.

В частности, подготовлены обсерваторы, которые можно будет задействовать немедленно в случае необходимости.

В Красноярском крае действует круглосуточный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу — в морском порту Дудинка и в аэропорту Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в Красноярском крае выявлено 168 128 носителей коронавируса, выздоровели 151 811 человек, скончались 8284 ковид-пациента.

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