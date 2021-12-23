Москва, 23 декабря, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Города с самым загрязнённым воздухом выявил экологический мониторинг в России, они могут стать частью федерального проекта «Чистый воздух», который стартует в 2022 году. Об этом 23 декабря сообщил в беседе с ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

Загрязнение воздуха

По результатам экомониторинга были определены 35 городов России. Перечень ещё не сформирован окончательно, он появится после утверждения и применения методики. Она была разработана Минприроды и Росгидрометом, согласно ей, город включался в перечень, если уровень загрязнения воздуха фиксировался таким минимум три года из пяти последних. Методика будет направлена на государственную регистрацию в Минюсте до конца февраля 2022 года.

В предварительный список вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

Окончательно список городов будет утверждён 30 июня 2022 года распоряжением правительства. Тогда же будут указаны сроки и этапы проведения экспериментального проекта. Его целью является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах и промышленных центрах.