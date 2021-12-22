Тбилиси, 23 декабря, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Представители грузинских ночных клубов, протестуя против ограничений, налагаемых властями на развлекательный сектор, 22 декабря провели митинг у здания правительства в Тбилиси, сообщает грузинский телеканал «Формула».

В ночном клубе

Они заявили о целенаправленной борьбе правительства с индустрией развлечений. По их словам, грузинские ночные клубы находятся на грани банкротства и разорения. Правительству были предъявлены обвинения в том, что оно нарушило достигнутую договорённость об открытии клубов. Из-за этого клубы понесли значительные финансовые потери.

Поэтому представители культурных и творческих сфер заявили, что больше не доверяют правительству и, протестуя, проводят митинг. Они пригрозили властям, что в случае репрессий в отношении открывшихся без официального разрешения клубов, вся индустрия развлечений объединится и прибегнет к самым решительным формам протеста.

Председатель профсоюза грузинских клубов Ираклий Петриашвили заявил, что в клубном секторе работает 8 000 человек, и что они уже 21 месяц практически лишены доходов.

Напомним, что 17 декабря власти обещали возобновить деятельность закрытых из-за пандемии коронавируса в стране клубов. Однако затем государственная трудовая инспекция отказалась от этого обещания.