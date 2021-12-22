Киев, 23 декабря, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о полном соблюдении режима прекращения огня. Об этом 22 декабря написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Он отметил, что намерение решительно соблюдать договорённости о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года «выразили все стороны ТКГ».

В свою очередь, готовность к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе подчеркнули и в Минобороны Украины.

Ранее о желании добиться подписания договоренностей с Киевом о перемирии заявляли в Донецкой и Луганской Народных Республиках. По словам представителя Донецка в подгруппе по безопасности ТКГ Алексея Никонорова, в республиках Донбасса хотят подписать содержательный документ, который поспособствует прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях.