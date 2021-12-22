Мадрид, , 23:06 — REGNUM 22 декабря «Гранада» одержала волевую победу над мадридским «Атлетико». Игра 9-го тура испанской Примеры 2021/22 проходила в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счетом 2:1.

Игроки «Атлетико» Atleticodemadrid.com

Первый мяч на второй минуте встречи забил оттянутый форвард сборной Португалии Жоау Фелиш после передачи Тома Лемара — 0:1. Через пятнадцать минут Дарвин Мачис восстановил равновесие в счете — 1:1. На 61-й минуте 39-летний Хорхе Молина впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Бригада арбитров: Алехандро Эрнандес | Хосе Энрике Наранйо Перес | Диего Санчес Рохо. Желтые карточки: Родриго де Пауль 7', Луиш Машимиану 66', Исмаэль Руис 69', Рамон Родригес 86', Рауль Торренте 90+5'.

«Гранада», одержав пятую победу, набрала 22 очка и поднялась на двенадцатую строчку. «Атлетико» с 29-ю очками остался на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата.