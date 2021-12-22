Москва, , 23:47 — REGNUM Ключевые решения принимаются в ЕС без учёта мнения Украины. Об этом 22 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ, специалист по внешней политике Евросоюза и истории стран Центральной Европы Вадим Трухачёв.

Саммит «Восточное партнерство»

«При принятии ключевых решений ЕС не будет спрашивать мнение Украины», — заявил эксперт.

Отказываться или не отказываться от «Северного потока — 2» Евросоюз будет исключительно по своим собственным соображениям. Роль Владимира Зеленского — это роль вассала, которого сюзерен вызывает на отчёт. «Считать его полноценным партнёром ЕС по переговорам — значит, сделать ему большой комплимент» — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее на полях саммита «Восточное партнёрство» Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, где высказывал обеспокоенность реализацией проекта «Северный поток-2», который угрожает транзитному статусу Украины, особенно после 2024 года — после окончания действия решения Стокгольмского арбитража.