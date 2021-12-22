Москва, 22 декабря 2021, 22:57 — REGNUM Постоянно освещающие кремлёвскую повестку СМИ будут в этом году участвовать в пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил 22 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью НТВ. Количество СМИ ограничено связанными с пандемией требованиями Роспотребнадзора.
Отметив, что все желающие на мероприятие попасть не смогут, Песков уточнил:
Напомним, ежегодная пресс-конференция Путина состоится завтра, 23 декабря. Мероприятие пройдет в московском Манеже.
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