Бухарест, 22 декабря, 2021, 22:13 — ИА Регнум. В Бухаресте на 84-м году жизни скончался известный румынский юрист, экс-председатель Конституционного суда Румынии, правозащитник и ученый Иоан Мурару. Об этом 22 декабря написала бухарестская газета Jurnalul. О месте и дате похорон Мурару не сообщается.

Пабло Пикассо. Умерший. Свеча. 1901

Согласно официальной информации, смерть Мурару наступила по естественным причинам. Несколько недель назад он перенес легкую форму коронавирусного заболевания.

«Уход этого выдающего человека оставляет огромный пробел в правовой культуре нынешнего румынского государства», — говорится в некрологе, подписанном сотрудниками Бухарестского университета им. Николае Титулеску, где Мурару являлся почетным преподавателем права.

Напомним, Мурару был членом парламентской комиссии по разработке Конституции Румынии (1990−1991), а также занимал должность главы комитета при Румынском институте прав человека. С 2001 по 2006 гг. являлся чрезвычайным и полномочным послом Румынии в Тунисе, а последние годы жизни посвятил защите прав человека.