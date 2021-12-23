В Румынии скончался известный юрист и общественный деятель Иоан Мурару
Бухарест, 22 декабря, 2021, 22:13 — ИА Регнум. В Бухаресте на 84-м году жизни скончался известный румынский юрист, экс-председатель Конституционного суда Румынии, правозащитник и ученый Иоан Мурару. Об этом 22 декабря написала бухарестская газета Jurnalul. О месте и дате похорон Мурару не сообщается.
Согласно официальной информации, смерть Мурару наступила по естественным причинам. Несколько недель назад он перенес легкую форму коронавирусного заболевания.
«Уход этого выдающего человека оставляет огромный пробел в правовой культуре нынешнего румынского государства», — говорится в некрологе, подписанном сотрудниками Бухарестского университета им. Николае Титулеску, где Мурару являлся почетным преподавателем права.
Напомним, Мурару был членом парламентской комиссии по разработке Конституции Румынии (1990−1991), а также занимал должность главы комитета при Румынском институте прав человека. С 2001 по 2006 гг. являлся чрезвычайным и полномочным послом Румынии в Тунисе, а последние годы жизни посвятил защите прав человека.