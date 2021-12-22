Эмполи, Италия, 22 декабря, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Сегодня, 22 декабря, в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» «Эмполи» в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

robin bos «Милан»

Стартовые составы команд:

«Эмполи»: Гульельмо Викарио, Симоне Романьоли, Петар Стоянович, Себастьяно Луперто, Фабиано Паризи, Лиам Хендерсон, Недим Байрами, Шимон Журковский, Самуэле Риччи, Патрик Кутроне, Андреа Пинамонти.

«Милан»: Майк Меньян, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Джуниор Мессиас, Франк Кессье, Алексис Салемакерс, Оливье Жиру.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко ди Белло. Ассистенты главного судьи — Николо Пальярдини и Валерио Марини.

После восемнадцати сыгранных матчей «Милан», одержав двенадцать побед и набрав 39 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» с 27-ю очками расположился шестью позициями ниже.