София, 22 декабря, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков подверг критике слова болгарского министра обороны Стефана Янева, выступившего против размещения на территории республики дополнительных сил НАТО. Об этом 22 декабря сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Петков «Заявление Янева является выражением его личного мнения, которое в настоящее время не отражает позицию правительства Болгарии. Лично я ясно дал понять, что София была и будет активным членом ЕС и НАТО, и мы будем продолжать политику максимального сближения со своими партнерами по [западному военному] блоку».

Как заявил Петков, вопросы усиления присутствия альянса в Болгарии будут решаться коллегиально с Брюсселем и Вашингтоном. Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 декабря, Янев заявил, что присутствие дополнительных подразделений НАТО в Болгарии «не является оправданной необходимостью».