София, 22 декабря, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В болгарском Народном собрании (парламенте) фракция «Демократическая Болгария», входящая в большинство высшего законодательного органа страны, инициировала рассмотрение законопроекта «О люстрации» — документа, запрещающего бывшим сотрудникам спецслужб Народной Республики Болгария занимать руководящие посты в структурах нынешней власти страны. Об этом 22 декабря сообщает БНР.

Nenko Lazarov Парламент Болгарии

С соответствующей инициативой на заседании парламента выступил председатель «Демократической Болгарии» Христо Иванов, заявивший следующее:

«В нынешней политической жизни Болгарии не должно быть места людям, служившим тоталитарному режиму».

Таким образом, болгарские правоцентристы отреагировали на сообщение о назначении советниками нового главы министерства иностранных дел Болгарии Теодоры Генчовской четырех человек, ранее являвшихся офицерами Комитета государственной безопасности НРБ.

Несмотря на то, что фамилии указанных людей впоследствии были удалены с сайта болгарского МИД, вопрос люстрации станет предметом для парламентского обсуждения в ближайшее время.

Добавим, что в настоящее время в подконтрольных правительству Болгарии организациях работают до двух тысяч человек, ранее являвшихся функционерами НРБ. На данный момент никаких нареканий на качество их работы не поступало.