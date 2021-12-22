Москва, 22 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Армянская сторона оказалась в плену своих устаревших взглядов на азербайджанскую армию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Mod.gov.az Азербайджанские танки на учениях

Эксперт отметил, что у Еревана и Степанакерта в значительной степени остались воспоминания об азербайджанских вооружённых силах 90-х годов прошлого столетия. Тогда как таковой армии у Азербайджана и не было. Вместо армии воевали плохо подготовленные и дисциплинированные, наспех собранные отдельные азербайджанские отряды. Их же противник располагал большим количеством профессиональных квалифицированных военных-армян, прибывших в Армению и Нагорный Карабах со всей бывшей советской армии. За счёт этого фактора у Армении возникло колоссальное преимущество, приведшее в итоге к её победе в первой Карабахской войне, считает эксперт.

Михаил Александров В течение многих лет Азербайджан целенаправленно создавал армию, закупал вооружения. Армения всё это видела. Армянская разведка должна была предупреждать руководство страны о военной опасности. Необходимо было наращивать свои вооружённые силы, улучшать боевую подготовку. Уже в 2016 году, во время так называемой «четырёхдневной войны» Азербайджан показал своё преимущество над Арменией. Конечно, ещё недостаточное для достижение победы. Но через четыре года стало очевидно, что азербайджанская армия за это время ещё более усилилась.

Армянская же сторона, считает эксперт, не сделала для себя из событий 2016 года абсолютно никаких выводов и лишь зря потеряла время.

Напомним, что во второй Карабахской войне, происходившей в октябре-ноябре 2020 года, вооружённые силы Нагорного Карабаха потерпели поражение, и Азербайджан занял ряд районов, входивших в состав НКР.