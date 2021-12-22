Политолог: Армения не сделала никаких выводов после «четырёхдневной войны»
Москва, 22 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Армянская сторона оказалась в плену своих устаревших взглядов на азербайджанскую армию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Эксперт отметил, что у Еревана и Степанакерта в значительной степени остались воспоминания об азербайджанских вооружённых силах 90-х годов прошлого столетия. Тогда как таковой армии у Азербайджана и не было. Вместо армии воевали плохо подготовленные и дисциплинированные, наспех собранные отдельные азербайджанские отряды. Их же противник располагал большим количеством профессиональных квалифицированных военных-армян, прибывших в Армению и Нагорный Карабах со всей бывшей советской армии. За счёт этого фактора у Армении возникло колоссальное преимущество, приведшее в итоге к её победе в первой Карабахской войне, считает эксперт.
Армянская же сторона, считает эксперт, не сделала для себя из событий 2016 года абсолютно никаких выводов и лишь зря потеряла время.
Напомним, что во второй Карабахской войне, происходившей в октябре-ноябре 2020 года, вооружённые силы Нагорного Карабаха потерпели поражение, и Азербайджан занял ряд районов, входивших в состав НКР.