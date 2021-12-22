Брюссель, 22 декабря, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Инициатива провести встречу Совета Россия — НАТО, исходящая от руководства альянса, является адекватной реакцией на запрос Москвы о предоставлении гарантий непродвижения западного военного блока на восток. Об этом говорится в опубликованном 22 декабря заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

НАТО. Советский плакат

Боррель «НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе».

Европейский дипломат отметил, что руководство ЕС будет по вопросу гарантий безопасности, поднятому Россией, взаимодействовать и с США, и с НАТО — во имя обеспечения представления своих интересов «в любой возможной дискуссии» с Москвой.