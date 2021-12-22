Оренбург, 22 декабря, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области 21 декабря было обнаружено 193 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе официально зарегистрирован уже 106 551 случай коронавирусной инфекции. 16,1% новых пациентов являются несовершеннолетними.

Вылечились уже 92 372 человека. А скончались от COVID-19 уже 3374 гражданина.