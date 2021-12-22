Душанбе, , 19:45 — REGNUM В преддверии новогодних праздников российские военнослужащие 201-ой военной базы в Таджикистане передали свыше двух с половиной тонн продуктов в храм Покрова Божией Матери, сообщает Азия-Плюс.

Подразделения 201-й российской военной базы и военнослужащие армии Таджикистана готовятся к церемонии вручения наград Василий Иванов © ИА REGNUM

Отмечается, что эти продукты будут использованы в приготовлении воскресных обедов для малоимущих, при этом отведать пищу может любой человек, независимо от своей национальности и вероисповедания.

«Российские военнослужащие регулярно принимают участие в подобных мероприятиях, так как считают, что необходимо поддерживать связь с православными церквями Таджикистана», — отмечает издание.

Сообщается, что продуктовые наборы также были переданы Совету ветеранов Великой Отечественной войны, находящемуся в городе Турсунзаде.

«В городе проживает три ветерана Великой Отечественной войны, а также пятеро тружеников тыла в годы войны», — говорится в публикации.