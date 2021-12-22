Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщает 22 декабря пресс-служба американского Комитета начальников штабов.

Начальник Генерального штаба ВС РФ В. В. Герасимов Mil.ru

По утверждению пресс-службы, военачальники обсудили «вызывающие обеспокоенность» вопросы, относящиеся к сфере региональной безопасности.

«Обсудили связанные с региональной безопасностью вопросы, вызывающие обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения двух руководителей с целью обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов», — указано в сообщении Комитета начальников штабов.

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