Вашингтон, 22 декабря, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщает 22 декабря пресс-служба американского Комитета начальников штабов.

Mil.ru Начальник Генерального штаба ВС РФ В. В. Герасимов

По утверждению пресс-службы, военачальники обсудили «вызывающие обеспокоенность» вопросы, относящиеся к сфере региональной безопасности.

«Обсудили связанные с региональной безопасностью вопросы, вызывающие обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения двух руководителей с целью обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов», — указано в сообщении Комитета начальников штабов.