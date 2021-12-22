Москва, , 18:31 — REGNUM При принятии решений правительству всегда необходимо думать о занятости, заявил 22 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нужно понимать, что на сегодня централизация возможностей использования цифровых платформ и оптимизация в том числе ресурсов, которые они дают — самая дешёвая цена, самое маленькое количество времени потрачено, чтобы найти, самый короткий путь, по которому доставить еду, самое быстрое приобретение автомобиля близко с вами — всё это на сегодняшний день, в том числе, ведёт к безработице. Это факт, который все обсуждают, и, конечно же, это непростая история», — сказал Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве, комментируя предложения участников обсуждения.

Премьер-министр считает, что одной из задач правительства является необходимость «думать всегда о занятости».

«Это то, что нам говорит президент», — добавил Мишустин.