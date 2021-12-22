Рига, , 18:24 — REGNUM Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) не выявило признаков взяточничества и прекратило уголовный процесс в отношении депутатов национального парламента (Сейма) Виктора Валайнса и Ральфа Немиро, сообщило национальное информагентство LETA.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Суда по материалам расследования, 9 сентября 2021 года в здании парламента в Риге депутаты Сейма в группе по предварительному сговору предложили депутату Добельской краевой думы Марису Фелдманису в качестве взятки пост заместителя председателя самоуправления Добельского края за то, чтобы тот, пользуясь служебным положением и вместе с другими депутатами проголосовал бы за выражение недоверия тогдашнему председателю самоуправления Добельского края.

После данного разговора смена власти в крае состоялась: председатель думы Эдгар Гайгалис был отстранен от должности в результатет голосования, а Фелдманис получил место заместителя председателя, которое он чуть позже добровольно покинул.

Расследование пришло к выводу, что вышеупомянутое предложение, сделанное депутату думы самоуправления, следует оценивать как законное в соответствии с положениями закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц». Предложение и требование политических должностей без нарушения закона является неотъемлемой частью процесса формирования политических коалиций, подчеркивается в решении.

KNAB и Генеральная прокуратура пришли к выводу, что речь о взятке с позиции Уголовного закона не идет и приняли решение о прекращении уголовного дела.