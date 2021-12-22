Вашингтон, , 18:35 — REGNUM США и Израилю следует разработать совместную стратегию по безопасности, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан премьер-министру Израиля Нафтали Беннету во время встречи 22 декабря в Иерусалиме, сообщает Reuters.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

Салливан посетил Израиль и палестинские территории за несколько дней до Рождества, на фоне новых глобальных опасений по поводу пандемии коронавируса. Сам факт визита указывает на желание Вашингтона укрепить давний союз.

Беннетт написал в Twitter, что переговоры были продуктивными, сторонами был поднят вопрос растущей угрозы со стороны Ирана.

Напомним, что Вашингтон пытается возобновить сделку 2015 года, в рамках которой Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Израиль выступил против этого договора, а экс-президент США Дональд Трамп вывел США из сделки.