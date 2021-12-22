Таллин, , 17:32 — REGNUM Завершились работы по обустройству территории расположенной в устье реки Наровы (северо-восточная Эстония) у города-курорта Нарва-Йыэсуу пограничной базы. Об этом сообщил местный портал gazeta.ee.

Граница (сс) CWitte

Пограничники Эстонии получили новые современные причалы, которые позволят быстрее реагировать на возникающие как на реке, так и на Балтийском море чрезвычайные ситуации.

«Например, когда большое судно у нас находится в заливе, и в это же самое время необходимо быстро выдвинуться на помощь на реку Нарову, то с помощью этого слипа, который здесь построен, мы сможем быстро спустить на воду маленькое судно, чтобы быстрее среагировать на возникшую ситуацию», — рассказал префект Идаской префектуры полиции Тарво Крууп.

Стоимость всех работ составила почти один миллион евро.