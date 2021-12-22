Минск, , 16:56 — REGNUM Группа лиц, причастных к организации и осуществлению терактов, задержана в Белоруссии, заявил 22 декабря президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Okras

Заявив, что, по данным МВД Белоруссии, в ночь на 22 декабря, а также 21 декабря были задержаны шесть или семь человек, «которые пытались совершить теракты», Лукашенко сказал:

«Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем».

Он добавил, что этот человек, вероятно, сбежал в Россию, где его обязательно поймают и отправят в Белоруссию.

По словам Лукашенко, в стране есть те, кто хочет её дестабилизации: они намерены бойкотировать референдум, а также «влезть в государственный аппарат». В связи с этим он призвал проявлять бдительной при подборе кадров.

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