Бухарест, 22 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Представители профсоюзных организаций сферы образования Румынии объявили о намерении провести общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда и выделения дополнительных средств на содержание средних и средне-специальных учебных заведений. Об этом 22 декабря сообщило Румынское телевидение.

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Организаторами акций выступили Федерация профсоюзов педагогов «SPIRU HARET» и Национальная федерация профсоюзов «Alma Mater».

Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней активисты проведут встречу с премьер-министром страны Николае Чукэ, в ходе которой представят главе кабинета министров собственную программу выхода отрасли из кризиса.

«Необходимо поднять зарплату учителя как минимум вдвое, обеспечить преподавателей субсидиями на оплату услуг ЖКХ и льготами на проезд в общественном транспорте, — говорится в манифесте забастовочного комитета. — В дальнейшем власти должны гарантировать рабочие места выпускникам педагогических вузов и создать все условия для нормальной работы молодых специалистов».

В случае невыполнения даже части этих требований преподаватели грозят организовать круглосуточный пикет у здания министерства образования Румынии в Бухаресте и сорвать начало нового учебного семестра. В данный момент власти не отреагировали на эти заявления.

Согласно проведенным ранее опросам среди преподавательского состава школ, ПТУ и вузов Румынии, около 40,8% педагогов в обозримом будущем планируют уволиться с нынешнего места работы или завершить карьеру в образовательной отрасли. По данным Европейского социологического агентства, зарплата учителей в Румынии является самой низкой в ЕС.