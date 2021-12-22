Лос-Анджелес, США, 22 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Имена исполнителей Бейонсе и Jay-Z внесли в шорт-лист номинантов на премию «Оскар». Американская киноакадемия опубликовала список 22 декабря на своём сайте.

John Ferguson Бейонсе

Номинацию на «Оскар» за лучшую музыку Бейонсе принёс трек Be Alive для картины «Король Ричард». А рэперу Jay-Z — Guns Go Bang из фильма «Тем больнее падать».

Добавим, что в номинации на «Оскар» за лучшую музыку также представлена песня Билли Айлиш No Time to Die для картины «Не время умирать». Окончательный список номинантов объявят 8 февраля 2022 года.