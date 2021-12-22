Москва, , 15:38 — REGNUM В среду, 22 декабря, в рамках семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию, традиционно прошла ежегодная «Ёлка желаний» — флагманская акция линейки Всероссийских мероприятий «Новый год в каждый дом». Об этом 22 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Акция «Елка желаний» Цитата из видео topspb.tv

Организатором акции является благотворительный проект «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Вот уже четвертый год подряд акция проходит перед заседанием Государственного Совета. Ежегодно сотни новогодних деревьев с заветными желаниями участников в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний», организованной проектом «Мечтай со мной», устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях и организациях партнерах. Желания участников исполняют первые лица государства, федеральные министры, губернаторы, руководители государственных корпораций, известные спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные жители России.

В нынешнем году к участию в акции присоединились первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Марат Кумпилов, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Республики Якутия Айсен Николаев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Хабаровского Края Михаил Дегтярев, губернатор Красноярского Края Александр Усс, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Васильев, заместитель премьер-министра Татарии Лейла Фазлеева, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и другие.

При этом ранее к акции «Ёлка желаний» уже присоединились президент России Владимир Путин, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, министр по делам молодежи Татарии Тимур Сулейманов, депутат Государственной думы РФ Татьяна Буцкая, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Кобылкин, депутат Государственной думы РФ Евгений Нифантьев, депутат Государственной думы РФ Артём Бичаев, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, директор по управлению персоналом холдинга «Газпром-медиа» Антонина Приезжева, заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, народный артист РФ Владимир Машков, актриса театра и кино Елена Борщёва, певица Манижа и многие другие.

Напомним, «Ёлка желаний» — это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.

Акция в текущем году начала свою работу 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Соорганизатором акции «Ёлка желаний» является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), а генеральным партнером акции выступает ПАО «Камаз». Исполнителем желания и партнером акции может стать каждый. Государственные учреждения, коммерческие организации, частные лица, — у всех есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в помощи. Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.