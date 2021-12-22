Старый Оскол, Белгородская область, 22 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Убийством и сокрытием частей тела закончился конфликт 38-летнего жителя Старого Оскола Белгородской области с соседом после совместного распития спиртного. Злоумышленник отправится в колонию строгого режима, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Petr Kratochvil Топор

В апреле 2021 года подсудимый встретился в своей квартире с соседом. Мужчины употребляли алкоголь, и в какой-то момент между ними возник конфликт на почве ранней неприязни. Хозяин топором нанёс множественные удары гостю, а чтобы скрыть следы преступления отсёк у знакомого голову и части рук. Тело соседа он отнёс в его квартиру на этой же лестничной площадке, остальное утопил в водоёме.

Приговором суда преступнику назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.