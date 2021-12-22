Краснодар, 22 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Размер курортного сбора на курортах Краснодарского края будет увеличен с 2022 года. Решение принято 22 декабря депутатами Заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗС.

Sochiadm.ru Сочи

С инициативой о внесении изменений в Закон края «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях» выступил губернатор Вениамин Кондратьев. В соответствии с документом, курортный сбор на территории Сочи в 2022 году составит 50 рублей с человека в сутки, до 30 рублей он будет увеличен на других курортных территориях.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — комментируя документ, отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Курортный сбор в Краснодарском крае действует с 2018 года, на данный момент его размер составляет 10 рублей с человека в сутки. Курортный сбор действует в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси).