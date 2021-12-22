Нигерия, 22 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Президент Нигерии заявил, что десятки людей были убиты в результате столкновений между земледельцами и скотоводами в центральном штате страны Насарава. Об этом пишет новостное агентство Zanzibar Leo.

В заявлении администрации президента Нигерии Мохаммаду Бухари говорится, что 45 человек были убиты, еще несколько десятков были ранены. Глава государства выразил скорбь в связи с «душераздирающими» актами насилия и заявил, что его правительство «сделает все возможное, чтобы найти лиц, причастных к этому бессмысленному и варварскому инциденту, и привлечь их к ответственности».

Местная полиция сообщила, что конфликт возник после того, как скотоводы, принадлежащие к этнической группе фулани, обвинил земледельцев из племени тив в убийстве своего родственника. Представитель полиции штата Насарава Рамхан Нансель сообщил, что военные и полицейские были направлены в район столкновений для восстановления спокойствия и ареста преступников.

Подобные конфликты между скотоводами и земледельцами являются регулярным явлением в Нигерии. Терния между ними длятся уже около ста лет. Их причинами, как правило, являются разногласия относительно границ пастбищ и доступа к водным ресурсам. В последние годы междоусобный конфликт приобрел религиозный характер. Фулани исповедуют ислам, а тив — христианство.