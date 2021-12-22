Рим, 22 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Евросоюз в настоящее время не способен ввести санкции против России в газовой сфере, и момент для этого не подходящий. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил 22 декабря на итоговой пресс-конференции за год.

European Parliament Марио Драги

Он предложил европейцам спросить себя насчёт желания ввести санкции, касающиеся газа. Действительно ли они на это способны, достаточно ли сильны и правильный ли сейчас момент?

«Очевидно, ответы будут отрицательными», — сказал Драги.

По его словам, Европейскому союзу следует сейчас оставаться в диалоге с Россией. Президент РФ Владимир Путин через переговоры с главой США Джо Байденом дал понять, что хочет находиться в состоянии переговоров. При этом события могут развиваться так, чтобы непоправимых последствий не было, добавил Драги.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе 21 декабря превысила отметку в $2300 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум.

Читайте также: «Когда будет призыв: «Путин, введи газ»?» — Сеть о рекордной цене на газ