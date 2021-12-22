Москва, , 14:54 — REGNUM Бизнес положительно отреагировал на попытку Федеральной налоговой службы информировать и консультировать предпринимателей о решениях ведомства. Об этом 22 декабря заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Алексей Репик (сс)Tirdanir

«Блестящий абсолютно был запущен проект Федеральной налоговой службой по так называемым консультациям, по мотивированному мнению, разъяснениям, когда инвестор может запросить, что будет, получить мнение и в рамках этого работать», — заявил Репик.

«Если мы сможем этот «пилот» распространить на другие ведомства… мы ведём работу активно с Росприроднадзором, а это очень на самом деле важная сейчас для запуска новых инвестпроектов структура, и очень руководство в этом плане нам помогает, Федеральная таможенная служба», — указал он.