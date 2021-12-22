Москва, , 14:56 — REGNUM Задача системы распознавания лиц в Москве состоит в повышении уровня безопасности на территории города, в том числе в общественном транспорте. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом в задачи системы не входит слежка или контроль за перемещением граждан, заявил глава города.

«Система создана не для того, чтобы наблюдать, следить за гражданами, а для того, чтобы найти преступников, которые находятся в розыске. Благодаря этой системе количество преступлений в Москве снизилось в разы», — сказал Собянин.

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