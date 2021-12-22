Варшава, 22 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик 22 декабря журналистам Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Ситуация на границе стабилизировалась. Но мы убеждены, что в этом конфликте будут новые этапы, поэтому мы должны предотвратить обострения. Выбраны компании, которые построят забор на нашей восточной границе. Мы также разрабатываем концепции для быстрой защиты других частей польской границы. Это на случай, если в будущем конфликт продолжится. Готовимся к любому варианту», — заявил чиновник.

Вонсик добавил, что правительство хочет, чтобы забор на границе между Польшей и Белоруссией был построен в первой половине следующего года. По его словам, это будет 5-метровый забор, оснащенный системами электронного наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент страны Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. По этой причине польское руководство также инициировало строительство забора на границе с Белоруссией.