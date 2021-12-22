Марсабит, Кения, 22 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Двенадцать человек были убиты в результате нападения с применением огнестрельного оружия, совершенного в городе Марсабит, Кения. Группа преступников ворвалась в местные деревни в поисках домашнего скота. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

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В отчете полиции говорится, что бандиты из этнической общины Гарба похитили более 1000 голов скота, прежде чем полиция и местные жители организовали погоню за правонарушителями.

«Нападавшим удалось украсть 1000 голов крупного рогатого скота, 300 овец и коз. После того, как полиция была уведомлена о совершении хищения, им удалось догнать воров, следуя по следам животных, — сообщил начальник городской полиции Робинсон Мболоя. — Полиция ведет расследование, и я могу заверить, что мы арестуем всех причастных».

Случаи скотокрадства повсеместно встречаются в Кении, в особенности среди местных кочевых общин. Причиной подобных инцидентов зачастую служат разбойные нападения одних племен на другие, борьба за природные ресурсы, а также конфликты на политической почве.