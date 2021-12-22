Москва, , 15:04 — REGNUM В Россию из Болгарии экстрагирован директор ООО «СПб-Риэлти» Владимир Борисов, которого обвинили в мошенничестве и причинении многомиллионного ущерба в РФ. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, не позднее июля 2014 года в Санкт-Петербурге директор ООО «СПб-Риэлти» Борисов по предварительному сговору с другими лицами решили противоправно завладеть имуществом и правами пользования ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования» (ИАСП).

Злоумышленники ввели в заблуждение должностных лиц Росимущества в Петербурге, предоставив им пакет документов, содержавших ложные сведения, и получили доступ к управлению активами ОАО «ИАСП». После чего они подготовили и провели публичные торги, обеспечив незаконную передачу прав на имущество, на пользование имуществом и на взыскание дебиторской задолженности в размере более 7,5 млн рублей в пользу ООО «СПб-Риэлти».

"Таким образом, они похитили нежилые помещения, а также право требования на имевшуюся дебиторскую задолженность на сумму не менее 62 млн рублей. После чего распорядились ими по своему усмотрению, продав третьим лицам и причинив Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 305 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и по поручению генпрокуратуры РФ объявлен международный розыск. А 18 октября текущего года был направлен запрос о выдаче Борисова властями Болгарии. В сопровождении спецконвоя Владимир Борисов будет доставлен из Софии в Москву.