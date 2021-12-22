Стокгольм, 22 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Правительство Швеции хочет ужесточить правила приема в страну трудовых мигрантов. Среди прочих мер предлагается требование о предоставлении заключенного трудового договора перед выдачей трудовой визы. Об этом 22 декабря в ходе пресс-конференции сообщил министр Швеции по делам интеграции и миграции Андерс Игеман, передает телеканал SVT.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

«Мы должны решать проблемы с иностранными рабочими, которые подвергаются эксплуатации на шведском рынке труда», — заявил министр.

Игеман также подчеркнул, что Миграционное управление Швеции получит возможность налагать штрафы на работодателей, если те предоставляют ведомству неверную информацию об условиях труда.

Власти Швеции также намерены рассмотреть особую процедуру выдачи вида на жительство для «определенных высококвалифицированных лиц», прибывающих в страну в поисках работы или изучения условий для открытия бизнеса в Швеции.