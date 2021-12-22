Лима, 22 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Президиум Совета министров Перу сообщил 22 декабря о проведении проверки и оценки действий нового министра образования Карлоса Галлардо. Об этом сообщает перуанское информагентство andida со ссылкой на заявление Совета в твиттере.

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«Конгресс осуждает министра образования Карлоса Галлардо за злоупотребление конституционными полномочиями. Правительство проведет оценку действий главы образовательного сектора, чтобы избежать ситуации преемственности управления», — сообщается в твиттере Совета министров.

Галлардо обвиняется в злоупотреблении полномочиями и продаже данных о преподавательских экзаменах через свою дочь, Инес Галлардо, и конгрессмена Peru Libre Люсинду Васкес. Карлос Галлардо назвал историю с утечкой «мистификацией и необоснованными обвинениями».

Совет министров выдвинул вотум недоверия, заявив, что Галлардо не имеет достаточной профессиональной пригодности для продолжения работы. Если Галлардо не подаст в отставку, парламент Перу проведет голосование об отстранении министра.