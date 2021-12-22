Новосибирск, , 13:27 — REGNUM В Новосибирской области пост покидает министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко. Об этом сообщает редакция «Континент Сибирь» со ссылкой на свой источник информации.

Правительство Новосибирской области Novo-sibirsk.ru

«Источники в деловых кругах сообщили, что в конце декабря Андрей Даниленко написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Отставка министра принята губернатором, подтвердил нашему изданию и источник в руководстве Законодательного собрания Новосибирской области, сообщив, что произойдёт она уже в январе 2022 года, после окончания отпуска Андрея Даниленко. Собеседник добавил, что уход министра со своего поста никак не связан с результатами работы чиновника и обусловлен состоянием его здоровья», — уточняет СМИ.

Отметим, что в ноябре с поста министра науки Новосибирской области ушёл Алексей Васильев, в начале декабря уволился министр строительства Иван Шмидт.

Андрей Даниленко был назначен министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области в январе 2019 года.