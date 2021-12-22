Москва, 22 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров очень сложный, единой позиции на этот счёт пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что поручение президента Владимира Путина представить предложения по индексации пенсий для этой категории граждан прорабатывается. Песков отрицательно ответил на вопрос, можно ли говорить о срыве поручения.

«Нет, нельзя. Оно выполнено, вопрос в проработке. Это очень сложный вопрос», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что единая позиция на этот счёт пока не сформулирована. Это связано в том числе с влиянием пандемии коронавируса на экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца представить предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Такая индексация не производится с начала 2016 года.

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