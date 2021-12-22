Москва, 22 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пообщается с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Встреча запланирована на сегодня, 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы покажем встречу с Алексеем Репиком в его качестве президента всероссийской общественной организации «Деловая Россия», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что в декабре организация «Деловая Россия» свой 20-летний юбилей.

«Собственно, поэтому как раз Репик и расскажет президенту о том, как идут дела, как работает «Деловая Россия», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Помимо этой рабочей встречи у президента РФ во второй половине дня 22 декабря запланирован международный телефонный, а также несколько закрытых встреч.

Также российский лидер продолжает подготовку к пресс-конференции, которая состоится 23 декабря.