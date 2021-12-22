Москва, 22 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Россия заинтересована в переговорах с НАТО ради достижения гарантий безопасности. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России. Но в любом случае, как и говорил Путин, мы заинтересованы в переговорах, мы хотим этих переговоров. И конечно, переговоры для того, чтобы обсуждать полиции друг друга», — заявил Песков.

«Наши предложения конкретно и переделано чётко сформулированы, переданы Вашингтону и другим европейским столицам. Мы, конечно, хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры наши партнёры прибудут тоже с чётко сформулированными позициями», — указал он.