Сан-Хосе, , 12:58 — REGNUM Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан начал двухдневный визит в Коста-Рику, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений и постпандемическое восстановление экономики. Об этом пишет Prensa Latina.

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

Глава МИД Коста-Рики Родольфо Солано и французский министр также обсудят доступ к вакцинам от COVID-19, систему здравоохранения, туристические проекты и международное сотрудничество.

Также среди вопросов повестки дня — права человека, демократия, миграция и отношения Евросоюза с латиноамериканским регионом.